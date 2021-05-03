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Россиянка защитила титул чемпионки мира по шашкам, несмотря на скандал во время соревнований

Во время одного из этапов прямо во время игры со стола убрали флаг России, что выбило спортсменку из колеи. Тогда она уступила сопернице.

3 мая 2021, 20:16
<p>Тамара Тансыккужина/ Фото © ТАСС / EPA</p>

Тамара Тансыккужина/ Фото © ТАСС / EPA

Россиянка Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам, переиграв в Варшаве представительницу Польши Наталью Садовскую. Сегодня состоялся финальный из девяти раундов.

Особое внимание к этой игре было приковано из-за инцидента, имевшего место 27 апреля. Тогда россиянка уступила в одном из раундов сопернице после того, как санкции к ней приняли прямо во время игры.

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Напомним, флаг России и стикер с триколором убрали со стола прямо во время финального матча на чемпионате мира по шашкам в Польше. Во время игры организаторам напомнили, что решением Спортивного арбитражного суда россиянам на крупных международных соревнованиях запрещается выступать под флагом своей страны.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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