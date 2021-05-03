Россиянка защитила титул чемпионки мира по шашкам, несмотря на скандал во время соревнований

Россиянка Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам, переиграв в Варшаве представительницу Польши Наталью Садовскую. Сегодня состоялся финальный из девяти раундов.

Особое внимание к этой игре было приковано из-за инцидента, имевшего место 27 апреля. Тогда россиянка уступила в одном из раундов сопернице после того, как санкции к ней приняли прямо во время игры.

Напомним, флаг России и стикер с триколором убрали со стола прямо во время финального матча на чемпионате мира по шашкам в Польше. Во время игры организаторам напомнили, что решением Спортивного арбитражного суда россиянам на крупных международных соревнованиях запрещается выступать под флагом своей страны.

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