У россиянки бесцеремонно забрали флаг РФ прямо во время игры на ЧМ по шашкам

Неприятный инцидент произошёл в Польше в ходе чемпионата мира по шашкам. За звание лучшей боролись россиянка Тамара Тансыккужина и представительница принимающей стороны Наталья Садовская. Внезапно представитель организаторов прямо посреди игры забрал со стола флажок России, а также отклеил со стола стикер с триколором.

Такие действия несколько шокировали российскую спортсменку. Она удивлённо оглянулась, посмотрела на пустое место, где ещё несколько секунд назад стоял флаг России, но смогла взять себя в руки и продолжить встречу.

Как оказалось, прямо во время игры организаторам напомнили, что решением Спортивного арбитражного суда россиянам на крупных международных соревнованиях запрещается выступать под флагом своей страны. Представители Всемирной федерации шашек не придумали ничего лучше, как просто молча убрать российские госсимволы со стола. Затем они объяснили такие действия тем, что самой федерации могли грозить санкции. Тансыккужина в той игре уступила сопернице.

Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне 17 декабря 2020 года принял решение по делу WADA против РУСАДА и лишил Россию флага и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх до 16 декабря 2022 года. Данные санкции не затронут российскую часть Евро-2020, а также финал Лиги чемпионов в Петербурге. Российские спортсмены выступят на Олимпиаде под эгидой ОКР.

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