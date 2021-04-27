Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Две легенды": Разин показал себя и Пугачёву в 17-летнем возрасте

Подписчики продюсера "Ласкового мая" рассыпались в комплиментах в адрес звёзд. Они отметили, что музыканты наполняют жизни людей яркими красками.

27 апреля 2021, 21:00
<p>Фото © ТАСС / Евгений Стукалин</p>

Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

Музыкальный продюсер Андрей Разин опубликовал в соцсетях ностальгические снимки. На них запечатлены сам продюсер и певица Алла Пугачёва в возрасте 17 лет.

"Все спрашивают, а как мы выглядели с Аллой Пугачёвой в семнадцать лет. Вот так", — прокомментировал Разин снимок в "Инстаграме".

Фото © Instagram / razin_andrei_lm

Фото © Instagram / razin_andrei_lm

На фотоколлаже Пугачёва запечатлена с чёлкой и причёской каре, а Разин — в рубашке с расстёгнутыми верхними пуговицами. От публикации подписчики знаменитости пришли в восторг.

"Вы и изменили жизнь людей, наполнили её чувствами и яркими красками!" – написал один из подписчиков продюсера, а другой заметил, что на снимках запечатлены две легенды российской эстрады.

"За девочку давали 10 тысяч": Разин разоблачил народных артисток, которые в 80-е были эскортницами

"За девочку давали 10 тысяч": Разин разоблачил народных артисток, которые в 80-е были эскортницами

Ранее Алле Пугачёвой исполнилось 72 года. Муж Максим Галкин и дети первыми поздравили певицу с днём рождения: рано утром они дожидались её в гостиной, чтобы вручить подарки.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Врачи буквально спасали жизнь": Разин назвал причину тяжёлой болезни Верки Сердючки

22 апреля, 09:47

Пугачёва впервые высказалась о песне Манижи для Евровидения

15 апреля, 21:55

"Взгляд человека, ищущего понимания": Физиономист заявил об искренности Прокловой во время "исповеди" Лере Кудрявцевой

сегодня в 16:03

У россиянки бесцеремонно забрали флаг РФ прямо во время игры на ЧМ по шашкам

сегодня в 21:23

"Реал" сыграл вничью с "Челси" в первом матче 1/2 финала ЛЧ

сегодня в 20:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1