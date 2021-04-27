"Две легенды": Разин показал себя и Пугачёву в 17-летнем возрасте
Подписчики продюсера "Ласкового мая" рассыпались в комплиментах в адрес звёзд. Они отметили, что музыканты наполняют жизни людей яркими красками.
Фото © ТАСС / Евгений Стукалин
Музыкальный продюсер Андрей Разин опубликовал в соцсетях ностальгические снимки. На них запечатлены сам продюсер и певица Алла Пугачёва в возрасте 17 лет.
"Все спрашивают, а как мы выглядели с Аллой Пугачёвой в семнадцать лет. Вот так", — прокомментировал Разин снимок в "Инстаграме".
Фото © Instagram / razin_andrei_lm
На фотоколлаже Пугачёва запечатлена с чёлкой и причёской каре, а Разин — в рубашке с расстёгнутыми верхними пуговицами. От публикации подписчики знаменитости пришли в восторг.
"Вы и изменили жизнь людей, наполнили её чувствами и яркими красками!" – написал один из подписчиков продюсера, а другой заметил, что на снимках запечатлены две легенды российской эстрады.
Ранее Алле Пугачёвой исполнилось 72 года. Муж Максим Галкин и дети первыми поздравили певицу с днём рождения: рано утром они дожидались её в гостиной, чтобы вручить подарки.
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