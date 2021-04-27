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В Канаде зафиксировали первую смерть после прививки вакциной AstraZeneca

Женщина получила препарат в начале апреля, у неё образовались тромбы в крупных сосудах из-за нарушения свёртываемости крови.

27 апреля 2021, 20:35
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

В Канаде зафиксирован первый случай смерти из-за нарушения свёртываемости крови после прививания от коронавирусной инфекции вакциной AstraZeneca. Об этом сообщает телеканал CBC.

Как уточняется, речь идёт о жительнице провинции Квебек, которая получила препарат в начале апреля. У неё образовались тромбы в крупных сосудах из-за нарушения свёртываемости крови после прививки.Также в стране зарегистрировано ещё несколько несмертельных случаев нарушения свёртываемости крови после вакцинирования. При этом власти утверждают, что преимущества вакцины намного превышают риски.

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Летальные исходы после введения данного препарата уже были зафиксированы во Франции, Великобритании и Австрии.

Напомним, что ранее десятки стран ранее ограничили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. На фоне скандала компания приняла решение сменить название вакцины.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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