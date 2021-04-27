В Канаде зафиксировали первую смерть после прививки вакциной AstraZeneca

В Канаде зафиксирован первый случай смерти из-за нарушения свёртываемости крови после прививания от коронавирусной инфекции вакциной AstraZeneca. Об этом сообщает телеканал CBC.

Как уточняется, речь идёт о жительнице провинции Квебек, которая получила препарат в начале апреля. У неё образовались тромбы в крупных сосудах из-за нарушения свёртываемости крови после прививки.Также в стране зарегистрировано ещё несколько несмертельных случаев нарушения свёртываемости крови после вакцинирования. При этом власти утверждают, что преимущества вакцины намного превышают риски.