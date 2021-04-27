В Канаде зафиксировали первую смерть после прививки вакциной AstraZeneca
Женщина получила препарат в начале апреля, у неё образовались тромбы в крупных сосудах из-за нарушения свёртываемости крови.
Фото © ТАСС / Zuma
В Канаде зафиксирован первый случай смерти из-за нарушения свёртываемости крови после прививания от коронавирусной инфекции вакциной AstraZeneca. Об этом сообщает телеканал CBC.
Как уточняется, речь идёт о жительнице провинции Квебек, которая получила препарат в начале апреля. У неё образовались тромбы в крупных сосудах из-за нарушения свёртываемости крови после прививки.Также в стране зарегистрировано ещё несколько несмертельных случаев нарушения свёртываемости крови после вакцинирования. При этом власти утверждают, что преимущества вакцины намного превышают риски.
Летальные исходы после введения данного препарата уже были зафиксированы во Франции, Великобритании и Австрии.
Напомним, что ранее десятки стран ранее ограничили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. На фоне скандала компания приняла решение сменить название вакцины.
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