После скандала вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

Антикоронавирусная вакцина англо-шведской компании AstraZeneca 25 марта получила новое название — Vaxzevria. Переименование произошло на фоне появившихся сообщений об опасных побочных эффектах у людей, получивших вакцину.

Агентство медицинских продуктов Швеции сообщило, что новое название не повлечёт за собой изменений в самом препарате, однако могут измениться упаковка и маркировка.

Напомним, в марте несколько стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Это произошло в связи с сообщениями о серьёзных побочных эффектах после прививки, в частности тромбозе и тромбоцитопении. Производитель вакцины опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет.

Европейский регулятор уже подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca, тем не менее в Канаде в текст инструкции к препарату внесли поправки о тромбообразовании в крупных сосудах при нарушении свёртываемости крови.

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