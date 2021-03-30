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После скандала вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

Новое название не повлечёт за собой изменений в самом препарате.

30 марта 2021, 07:37

Фото © ТАСС / ZUMA

Антикоронавирусная вакцина англо-шведской компании AstraZeneca 25 марта получила новое название — Vaxzevria. Переименование произошло на фоне появившихся сообщений об опасных побочных эффектах у людей, получивших вакцину.

Агентство медицинских продуктов Швеции сообщило, что новое название не повлечёт за собой изменений в самом препарате, однако могут измениться упаковка и маркировка.

Учёные обнаружили возможную связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Учёные обнаружили возможную связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Напомним, в марте несколько стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Это произошло в связи с сообщениями о серьёзных побочных эффектах после прививки, в частности тромбозе и тромбоцитопении. Производитель вакцины опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет.

В Молдавии мужчина привился от ковида вакциной AstraZeneca и умер

В Молдавии мужчина привился от ковида вакциной AstraZeneca и умер

Европейский регулятор уже подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca, тем не менее в Канаде в текст инструкции к препарату внесли поправки о тромбообразовании в крупных сосудах при нарушении свёртываемости крови.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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