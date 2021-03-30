После скандала вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevria
Новое название не повлечёт за собой изменений в самом препарате.
Фото © ТАСС / ZUMA
Антикоронавирусная вакцина англо-шведской компании AstraZeneca 25 марта получила новое название — Vaxzevria. Переименование произошло на фоне появившихся сообщений об опасных побочных эффектах у людей, получивших вакцину.
Агентство медицинских продуктов Швеции сообщило, что новое название не повлечёт за собой изменений в самом препарате, однако могут измениться упаковка и маркировка.
Напомним, в марте несколько стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Это произошло в связи с сообщениями о серьёзных побочных эффектах после прививки, в частности тромбозе и тромбоцитопении. Производитель вакцины опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет.
Европейский регулятор уже подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca, тем не менее в Канаде в текст инструкции к препарату внесли поправки о тромбообразовании в крупных сосудах при нарушении свёртываемости крови.
Коронавирус: Главное
Выбор редакции
На этикетке вакцины AstraZeneca появилось предупреждение о тромбах
Мэр Ниццы сделал предварительный заказ на закупку вакцины "Спутник V"
Депутат Европарламента напомнил о высокой эффективности "Спутника V"
Полузащитник "Локомотива" Крыховяк заразился коронавирусом
Хозяин случайно узнал об измене кота, рассматривая фото дома, который продают его соседи
Комментариев: 0