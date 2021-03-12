Компания AstraZeneca опровергла сообщения о возникновении тромбов от её вакцины
У медиков пока нет доказательств, что именно этот препарат так повлиял на состояние привитых людей.
Фото © Zuma / ТАСС
Британско-шведская компания AstraZeneca, которая создала одну из вакцин от коронавирусной инфекции, заявила, что доказательств угрозы возникновения тромбов из-за этого лекарства нет. Таким образом в организации прокомментировали решение ряда стран приостановить использование данного препарата после смерти женщины.
Применение данной вакцины также подтвердили и одобрили в заявлении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Там напомнили, что на данный момент продолжается полное расследование сообщений об образовании сгустков крови у людей, получивших вакцину, включая один случай, когда человек умер. Но в настоящее время нет никаких указаний на то, что именно вакцинация вызвала эти состояния.
Ранее Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев.
Также недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, которую можно закапывать в нос.
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