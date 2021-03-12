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Компания AstraZeneca опровергла сообщения о возникновении тромбов от её вакцины

У медиков пока нет доказательств, что именно этот препарат так повлиял на состояние привитых людей.

12 марта 2021, 14:40
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Британско-шведская компания AstraZeneca, которая создала одну из вакцин от коронавирусной инфекции, заявила, что доказательств угрозы возникновения тромбов из-за этого лекарства нет. Таким образом в организации прокомментировали решение ряда стран приостановить использование данного препарата после смерти женщины.

Применение данной вакцины также подтвердили и одобрили в заявлении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Там напомнили, что на данный момент продолжается полное расследование сообщений об образовании сгустков крови у людей, получивших вакцину, включая один случай, когда человек умер. Но в настоящее время нет никаких указаний на то, что именно вакцинация вызвала эти состояния.

ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca

ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Ранее Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев.

Также недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, которую можно закапывать в нос.

В ВОЗ прокомментировали массовый отказ европейских стран от вакцины AstraZeneca

В ВОЗ прокомментировали массовый отказ европейских стран от вакцины AstraZeneca

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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