ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca
Организация начала проверку безопасности вакцины после сообщений о массовых отказах от данного препарата.
Фото © ТАСС / RUNGROJ YONGRIT
Во Всемирной организации здравоохранения призвали продолжить вакцинацию антиковидной вакциной AstraZeneca, посчитав, что польза от данного препарата превышает его негативные данные. Об этом заявила на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
"Позиция Комиссии европейских медицинских агентств по наблюдению и оценке рисков заключается в том, что польза [вакцины] продолжает превышать риски и вакцина может продолжать использоваться, пока идёт расследование причин возникновения тромбоза", — сказала она.
В ВОЗ сейчас согласны с тем, что польза от вакцины продолжает перевешивать риски. Консультативный комитет организации по безопасности вакцин тем не менее начал проверку в отношении вакцины AstraZeneca.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее подтвердил эффективность "Спутника V" против "британского" штамма коронавируса.
Выбор редакции
"Союзники одни, но освободят другие": Болгар рассорила статья об отношениях с Россией
Таиланд отложил вакцинацию препаратом AstraZeneca за 40 минут до прививки премьера
Лукашенко отказался вакцинироваться от коронавируса
Самым популярным у россиян товаром с AliExpress стал смартфон Xiaomi
Адвокат: Навального увезли из СИЗО "Кольчугино"
Комментариев: 0