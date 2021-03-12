ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Во Всемирной организации здравоохранения призвали продолжить вакцинацию антиковидной вакциной AstraZeneca, посчитав, что польза от данного препарата превышает его негативные данные. Об этом заявила на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

"Позиция Комиссии европейских медицинских агентств по наблюдению и оценке рисков заключается в том, что польза [вакцины] продолжает превышать риски и вакцина может продолжать использоваться, пока идёт расследование причин возникновения тромбоза", — сказала она.

В ВОЗ сейчас согласны с тем, что польза от вакцины продолжает перевешивать риски. Консультативный комитет организации по безопасности вакцин тем не менее начал проверку в отношении вакцины AstraZeneca.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее подтвердил эффективность "Спутника V" против "британского" штамма коронавируса.

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