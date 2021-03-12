Лукашенко отказался вакцинироваться от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не планирует вакцинироваться от коронавируса. Об этом он заявил в пятницу на встрече с работниками центральной районной больницы города Молодечно. По словам белорусского лидера, он рассчитывает, что у него в крови ещё сохранились антитела, хотя анализы он пока не сдавал.

"Я принял решение, что, коль у меня есть антитела, мне вакцинироваться не надо", — заявил политик.

Лукашенко напомнил, что он переболел коронавирусом в августе 2020 года. За семь месяцев иммунная защита организма могла ослабнуть или вовсе сойти на нет, но об этом политик старается не думать, чтобы не паниковать.

"Времени с августа достаточно прошло. Надо уже смотреть, но я надеюсь, не паникую. У меня нет возможности паниковать. Если президент запаникует, следом будете вы, а потом весь народ", — рассудил он.

Напомним, что президент Белоруссии призывал лечиться от коронавируса народными средствами. По его словам, от CoViD-19 помогают ледовая арена, трактор, дым костра, козы, баня, водка и даже мёд.

Ранее врач-иммунолог заявила, что не все, кто переболел коронавирусом, получают антитела, но иммунитет к заболеванию всё равно у них может появиться.

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