Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Лукашенко отказался вакцинироваться от коронавируса

По крайней мере, пока не исчезнут антитела.

12 марта 2021, 10:54

Фото © Официальный сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не планирует вакцинироваться от коронавируса. Об этом он заявил в пятницу на встрече с работниками центральной районной больницы города Молодечно. По словам белорусского лидера, он рассчитывает, что у него в крови ещё сохранились антитела, хотя анализы он пока не сдавал.

"Зараза опять ко мне вернулась". Лукашенко закашлялся и пошутил про коронавирус

"Зараза опять ко мне вернулась". Лукашенко закашлялся и пошутил про коронавирус

"Я принял решение, что, коль у меня есть антитела, мне вакцинироваться не надо", — заявил политик.

Лукашенко напомнил, что он переболел коронавирусом в августе 2020 года. За семь месяцев иммунная защита организма могла ослабнуть или вовсе сойти на нет, но об этом политик старается не думать, чтобы не паниковать.

Лукашенко счёл пандемию коронавируса "божьей карой"

Лукашенко счёл пандемию коронавируса "божьей карой"

"Времени с августа достаточно прошло. Надо уже смотреть, но я надеюсь, не паникую. У меня нет возможности паниковать. Если президент запаникует, следом будете вы, а потом весь народ", — рассудил он.

Напомним, что президент Белоруссии призывал лечиться от коронавируса народными средствами. По его словам, от CoViD-19 помогают ледовая арена, трактор, дым костра, козы, баня, водка и даже мёд.

Лукашенко назвал сроки появления белорусской вакцины от коронавируса

Лукашенко назвал сроки появления белорусской вакцины от коронавируса

Ранее врач-иммунолог заявила, что не все, кто переболел коронавирусом, получают антитела, но иммунитет к заболеванию всё равно у них может появиться.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1