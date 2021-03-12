"Им правда не нужна". Сенатор Цеков возмутился ограничением доступа к российскому фильму о Крыме на YouTube
Собеседник Лайфа уверен, что видеохостинг скоро "получит по заслугам" и будет ограничен в своей работе из-за политизированности и цензуры.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
В Совете Федерации отреагировали на решение YouTube ограничить доступ к фильму "Крым. Путь на родину". По словам сенатора Сергея Цекова, видеохостинг в очередной раз расписался в своей политической ангажированности и цензуре. Член Комитета верхней палаты по международным делам уверен, что сервис скоро "получит по заслугам" и будет ограничен в своей работе на территории России.
"Это политика YouTube, им правда о Крыме не нужна, правда о событиях настоящих, патриотических, правильных событиях. Зато они ничего не удаляли по Майдану, не удаляли по трагедии в Одессе 2 мая, не удаляли по Донбассу, хотя там страхов более чем достаточно. А как раз то, что происходило в Крыму, вообще никого напугать не может", — комментирует Сергей Цеков в беседе с Лайфом.
По словам сенатора, именно в тот момент, когда над Верховным советом и Советом министров Крыма был поднят российский флаг, у жителей полуострова, напротив, прошли любые страхи за будущее своих детей и внуков.
"YouTube и все эти социальные сети с пропиской в Америке и Великобритании, они скоро получат по заслугам, и возможность для работы по их правилам, она будет сведена к нулю", — прогнозирует сенатор.
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Напомним, что фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на родину" был заблокирован видеохостингом YouTube, который посчитал, что представленные в ленте материалы являются "неприемлемыми и оскорбительными". Впрочем, это уже не первый случай злоупотреблений со стороны YouTube по отношению к России. Ранее хостинг удалил видео телеканала RT с трансляцией выступления Трампа в Орландо.
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