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"Им правда не нужна". Сенатор Цеков возмутился ограничением доступа к российскому фильму о Крыме на YouTube

Собеседник Лайфа уверен, что видеохостинг скоро "получит по заслугам" и будет ограничен в своей работе из-за политизированности и цензуры.

12 марта 2021, 10:48
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В Совете Федерации отреагировали на решение YouTube ограничить доступ к фильму "Крым. Путь на родину". По словам сенатора Сергея Цекова, видеохостинг в очередной раз расписался в своей политической ангажированности и цензуре. Член Комитета верхней палаты по международным делам уверен, что сервис скоро "получит по заслугам" и будет ограничен в своей работе на территории России.

YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на родину"

YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на родину"

"Это политика YouTube, им правда о Крыме не нужна, правда о событиях настоящих, патриотических, правильных событиях. Зато они ничего не удаляли по Майдану, не удаляли по трагедии в Одессе 2 мая, не удаляли по Донбассу, хотя там страхов более чем достаточно. А как раз то, что происходило в Крыму, вообще никого напугать не может", — комментирует Сергей Цеков в беседе с Лайфом.

Google признал необоснованность блокировок из-за гимна России на YouTube

Google признал необоснованность блокировок из-за гимна России на YouTube

По словам сенатора, именно в тот момент, когда над Верховным советом и Советом министров Крыма был поднят российский флаг, у жителей полуострова, напротив, прошли любые страхи за будущее своих детей и внуков.

"YouTube и все эти социальные сети с пропиской в Америке и Великобритании, они скоро получат по заслугам, и возможность для работы по их правилам, она будет сведена к нулю", — прогнозирует сенатор.

YouTube могут заблокировать, хотя год назад от этого отказывались. Что изменилось в отношениях Google и России?

YouTube могут заблокировать, хотя год назад от этого отказывались. Что изменилось в отношениях Google и России?

Напомним, что фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на родину" был заблокирован видеохостингом YouTube, который посчитал, что представленные в ленте материалы являются "неприемлемыми и оскорбительными". Впрочем, это уже не первый случай злоупотреблений со стороны YouTube по отношению к России. Ранее хостинг удалил видео телеканала RT с трансляцией выступления Трампа в Орландо.

Авторы
Годуненко Ольга
Годуненко Ольга
Марина Калегина
Марина Калегина

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