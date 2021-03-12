YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на родину"

Фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на родину" был заблокировал видеохостингом YouTube, который посчитал, что представленные в фильме материалы являются неприемлемыми и оскорбительными. Такая пометка появилась на обложке фильма, опубликованного на YouTube-канале "Россия-24".

Сам автор картины заявил, что в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией количество просмотров фильма увеличивается, так как его показывают на классных часах в школах, а также в других учебных заведениях. Со слов Кондрашова, YouTube в очередной раз ограничил право на доступ к информации для российских граждан.