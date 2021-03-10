Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к Google и YouTube сбоями в Страсбурге

Проблемы с доступом к сервисам Google и YouTube на территории России возникли из-за сбоя в работе дата-центра в Страсбурге, а не с принятым решением о замедлении трафика социальной сети Twitter. Об этом сообщила в среду пресс-служба Роскомнадзора.

"Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОД, расположенного в Страсбурге", — прокомментировали в ведомстве.

Ранее Лайф рассказывал, что Роскомнадзор замедлил трафик сервиса, поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле.

А в конце февраля стало известно, что популярные во всём мире социальные сети Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами антирейтинга по количеству деструктивных материалов, размещаемых для аудитории.

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