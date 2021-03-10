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"Ростелеком" назвал причину масштабного сбоя

Из-за неполадок у провайдера пользователи не могли зайти на сайты Кремля, правительства, Госдумы, Совфеда, ряда министерств и силовых ведомств.

10 марта 2021, 10:06
<p>Фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов</p>

Фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов

Проблемы у "Ростелекома" произошли из-за сбоя в функционировании оборудования. Большинство пользователей пожаловались на интернет-соединение, у 4% наблюдается сбой в работе всех сервисов, 1% испытывает проблему с телевидением. По причине неполадок у провайдера также некоторое время не открывались сайты ряда госорганов РФ.

"Произошёл сбой в работе оборудования. Проблема локализуется. В ближайшее время работоспособность сети будет восстановлена", цитирует ТАСС сообщение компании.

"У нас всё открывается": Песков адресовал Минкомсвязи вопрос о сбоях на сайте Кремля

"У нас всё открывается": Песков адресовал Минкомсвязи вопрос о сбоях на сайте Кремля

Утром 10 марта появились сообщения о сбое в работе "Ростелекома" и проблемах с доступом к сайтам Кремля, правительства, Госдумы, Совфеда, МВД, СК и ряда министерств.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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