"Ростелеком" назвал причину масштабного сбоя

Проблемы у "Ростелекома" произошли из-за сбоя в функционировании оборудования. Большинство пользователей пожаловались на интернет-соединение, у 4% наблюдается сбой в работе всех сервисов, 1% испытывает проблему с телевидением. По причине неполадок у провайдера также некоторое время не открывались сайты ряда госорганов РФ.