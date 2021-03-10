В Госдуме оценили заявление Вашингтона о "Северном потоке — 2"

Джо Байден считает реализацию проекта плохой сделкой.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса о том, что американский лидер Джо Байден считает "Северный поток — 2" плохой сделкой.

По словам Гутенёва, страны Евросоюза постепенно начинают приобретать экономическую независимость в тех областях, которые важны именно для их экономики.

"То, что Европа заинтересована в завершении данного проекта и в его реализации, я думаю, не вызывает ни у кого сомнения", — подчеркнул он в беседе с RT.

Вместе с тем депутат отметил, что недавние климатические аномалии в США, которые создали немало серьёзных проблем в подаче электроэнергии, показали европейцам, как важно иметь надёжные источники энергии. А "Северный поток — 2" именно таким и является, подчеркнул Гутенёв.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что президент Джо Байден считает строительство российского газопровода "плохой сделкой". Поэтому в США заверили, что продолжат политику противостояния "Северному потоку — 2".