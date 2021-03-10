ФСБ предотвратила теракт в пензенской школе — видео
У подозреваемого изъято охотничье ружьё и инструкции по изготовлению взрывного устройства.
Силовики предотвратили теракт в школе в Пензе. Видео © ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта в образовательном учреждении в Пензе. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
Подросток планировал совершить нападение в своей школе в апреле текущего года, у него было изъято охотничье ружьё, а также порох и инструкции по изготовлению взрывного устройства.
В Следственном комитете уточнили, что 16-летний подозреваемый "испытывал неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам".
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд отправил подростка под домашний арест. Это решение суда будет обжаловано, уточнили в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что ФСБ задержала 19 экстремистов, планировавших теракты на Кавказе.
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