ФСБ предотвратила теракт в пензенской школе — видео

Силовики предотвратили теракт в школе в Пензе. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта в образовательном учреждении в Пензе. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

Подросток планировал совершить нападение в своей школе в апреле текущего года, у него было изъято охотничье ружьё, а также порох и инструкции по изготовлению взрывного устройства.

В Следственном комитете уточнили, что 16-летний подозреваемый "испытывал неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам".

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд отправил подростка под домашний арест. Это решение суда будет обжаловано, уточнили в ведомстве.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ задержала 19 экстремистов, планировавших теракты на Кавказе.

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