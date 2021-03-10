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В Кремле сообщили о переносе даты Послания Президента Федеральному собранию

Ранее СМИ сообщали, что президент может обратиться к парламенту в конце марта — начале апреля.

10 марта 2021, 09:46
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62582/photos/62921" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Дата послания президента Владимира Путина Федеральному собранию "сдвигается вправо". Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, новая дата пока не определена.

"Сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо. Но точную дату пока вам не могу назвать", проинформировал представитель Кремля.

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин может обратиться с ежегодным посланием к Федеральному собранию в конце марта — начале апреля, но и эти сроки могут быть сдвинуты.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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