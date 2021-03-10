В Кремле сообщили о переносе даты Послания Президента Федеральному собранию
Ранее СМИ сообщали, что президент может обратиться к парламенту в конце марта — начале апреля.
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Дата послания президента Владимира Путина Федеральному собранию "сдвигается вправо". Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, новая дата пока не определена.
"Сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо. Но точную дату пока вам не могу назвать", — проинформировал представитель Кремля.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин может обратиться с ежегодным посланием к Федеральному собранию в конце марта — начале апреля, но и эти сроки могут быть сдвинуты.
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