В Кремле сообщили о переносе даты Послания Президента Федеральному собранию

Дата послания президента Владимира Путина Федеральному собранию "сдвигается вправо". Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, новая дата пока не определена.

"Сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо. Но точную дату пока вам не могу назвать", — проинформировал представитель Кремля.

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин может обратиться с ежегодным посланием к Федеральному собранию в конце марта — начале апреля, но и эти сроки могут быть сдвинуты.

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