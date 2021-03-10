Денис Мацуев — о Людмиле Лядовой: Была настоящим самородком

Народный артист России, пианист Денис Мацуев в разговоре с телеканалом RT прокомментировал сообщение о смерти народной артистки РСФСР, композитора, пианистки и певицы Людмилы Лядовой.

"Это удивительно светлый человек какой-то невероятной, жизнеутверждающей энергии. Мне посчастливилось несколько раз участвовать в совместных мероприятиях, концертах. Я никогда не забуду этот задор, невероятное чувство юмора и, конечно, мелодизм её музыки, который всегда был узнаваем, всегда заряжал этой энергией. Она была удивительно весёлой и доброй", — сказал Мацуев.

Пианист также отметил, что концерты Лядовой пользовались оглушительным успехом, и назвал смерть композитора огромной потерей и ударом по российской культуре.

"Хочу, чтобы её записи были востребованы. К счастью, их осталось немало. Её песни всегда будут жить на сцене, потому что такая музыка должна звучать для оптимизма. Она была настоящим самородком, служила сцене и нашей культуре", — заключил Мацуев.

А заслуженный артист России Владимир Пресняков — старший в беседе с телеканалом "360" рассказал, что пересекался с Лядовой в родном для обоих Екатеринбурге. Как признался аранжировщик, артистка восхищала его тем, что даже в преклонные годы выступала на концертах на высоких каблуках. По словам саксофониста, за роялем Лядова была энергична.

"Она заряжала весь зал. Несколько раз я наблюдал с лёгкой завистью, я восхищался ей", — добавил Пресняков.

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