Умерла композитор Людмила Лядова

Композитор Людмила Лядова скончалась на 96-м году жизни. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на бывшего администратора пианистки. Ранее народная артистка РСФСР была госпитализирована с ковидом.

"Людмила Алексеевна скончалась", — сказала Галина Горбенко.

Как уже писал Лайф, 28 февраля стало известно, что заразившуюся коронавирусной инфекцией Лядову перевели из обычной палаты в реанимацию после ухудшения состояния. А спустя неделю её представитель Виталий Мирошников заявил, что состояние артистки улучшилось, "пошла положительная динамика".

Людмила Лядова — заслуженный деятель РСФСР, пианистка, певица, лауреат всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов. Самые её популярные песни — "Старый марш", "Чудо-песенка", "Барабан", "Ай-люли" и многие другие. Среди сочинений Людмилы Лядовой — оркестровые, фортепьянные, скрипичные произведения. На её музыку были поставлены балетные номера "Негритянские куклы", "Испанский танец", "Слепая девушка".

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