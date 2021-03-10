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Зарубежные соцсети могут обязать платить налог за рекламу у российских блогеров

Пока не известно, как будет выглядеть процесс отслеживания платежей, так как чаще всего компании переводят деньги на личный счёт.

10 марта 2021, 06:38

Фото © Pixabay

В России могут обязать иностранные интернет-платформы платить налоги за рекламу у блогеров. С инициативой, которая сформулирована в плане развития отрасли информационных технологий в стране, выступило Минцифры РФ. Об этом сообщают "Ведомости".

Отмечается, что если изменение будет закреплено в федеральном законе, то такие соцсети, как Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tiktok и другие, должны будут выплачивать в государственную казну НДФЛ за блогеров, которые размещают рекламу на их площадках и зарабатывают на этом. Проект закона предлагается подготовить к середине этого года.

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"Сложно точно сказать, сколько денег таким образом недополучает государство, но можно предположить, что это миллиарды рублей ежегодно, так как уже больше половины рекламы переместилось в Интернет", — отметил директор юридической компании "Юрвиста" Андрей Петропольский.

Гонорар за рекламу от иностранных компаний блогеры обычно получают на личный счёт, и налоговая не квалифицирует такой платёж как коммерческий. Пока остаётся неясным, как именно будет выглядеть процесс отслеживания платежей, вопросов к инициативе ещё много. Сами платформы на данный момент никак не отреагировали на план налогооблажения.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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