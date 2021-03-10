Президент Армении оспорил увольнение главы Генштаба Гаспаряна
Глава государства выразил надежду, что соответствующее решение КС быстро приведёт к правовой определённости.
Армен Саркисян. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд, оспорив увольнение начальника Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в "Фейсбуке".
"Представление заявления обусловлено также имеющимися в правоприменительной практике указанного закона проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра освободить от должности начальника Генерального штаба ВС республики Оника Гаспаряна и последовавших за этим конституционных правовых процессов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Конституционный суд в рамках своих полномочий может провести всестороннее расследование и вынести вердикт. В свою очередь Саркисян выразил надежду, что принятие соответствующего решения по возможности быстро приведёт к правовой определённости и будет способствовать разрешению нынешнего кризиса.
Ранее об увольнение Оника Гаспаряна заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова — и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
Ранее Пашинян уже дважды направлял президенту Армении представление об увольнении Оника Гаспаряна. 2 марта сообщалось, что глава государства эти бумаги подписывать отказался.
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