Президент Армении оспорил увольнение главы Генштаба Гаспаряна

Президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд, оспорив увольнение начальника Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в "Фейсбуке".

"Представление заявления обусловлено также имеющимися в правоприменительной практике указанного закона проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра освободить от должности начальника Генерального штаба ВС республики Оника Гаспаряна и последовавших за этим конституционных правовых процессов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Конституционный суд в рамках своих полномочий может провести всестороннее расследование и вынести вердикт. В свою очередь Саркисян выразил надежду, что принятие соответствующего решения по возможности быстро приведёт к правовой определённости и будет способствовать разрешению нынешнего кризиса.

Ранее об увольнение Оника Гаспаряна заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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