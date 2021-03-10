Пульмонолог рассказала о симптомах ковида, появляющихся спустя месяцы после заражения

CoViD-19 воздействует на эндотелий сосудов во всех органах. Поражение происходит как в лёгочной ткани, так и в почках, печени, коже и так далее. И опрометчиво полагать, что течение коронавируса прекращается после выписки пациента из больницы. Об этом в интервью РИА "Воронеж" рассказала внештатный пульмонолог региона Наталья Костина.

"Мы для таких пациентов обозначаем острую фазу, когда всё ещё может пойти очень плохо, даже если пациент был выписан из стационара месяц назад. Это четыре недели острой фазы. Далее — от четырёх до двенадцати недель — идёт подострая фаза. После двенадцатой недели от первых клинических проявлений уже идёт постковидный синдром", — говорит пульмонолог.

На всех этих этапах, по её словам, возможны как и регресс, так и прогресс симптоматики. При этом процесс восстановления организма после болезни имеет индивидуальный характер.

"Всё будет зависеть от возраста пациента. Для лёгких форм восстановление может идти от месяца до трёх после перенесённого заболевания. А при тяжёлых формах пока наш опыт ограничивается шестью-восемью месяцами", — говорит медик.

По её словам, о чистом постковидном синдроме можно говорить после двенадцатой недели. Он может сопровождаться разными симптомами — от неврологических до расстройства желудочно-кишечного тракта.

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