Украина может столкнуться с деградацией сельскохозяйственной почвы, которую называют главным национальным достоянием страны. Как пишет "Урядовый курьер", причина кроется в продолжительном безответственном использовании этого ресурса страны.

Со ссылкой на специалистов Института географии НАН Украины издание отмечает, что аграрии отдают предпочтение культурам, которые приносят больший доход, но истощают почву. Это соя, рапс, кукуруза. Их доля уже превысила 50%.

Другая проблема — сосредоточенность почти трети всех сельхозугодий страны в руках крупных холдингов, а также падение качества грунтовых вод, что вызывает заиливание водоёмов, гибель флоры и фауны. По мнению экспертов, стране нужны новые законы, которые бы регулировали эту сферу.

Украинский политолог ранее на примере Белгорода и Харькова объяснил пророссийские настроения в его стране.

Авторы