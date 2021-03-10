Врач предупредил о растущей подверженности детей новым штаммам коронавируса
Вирус меняется, чтобы занимать всё новые ниши.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Новые штаммы коронавируса, которые уже расходятся по Европе, активнее передаются детям, чем их "классический" собрат. Об этом предупредил главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.
"Эти штаммы затрагивают детей в большей степени, чем предыдущие. Вирус мутирует, видоизменяется таким образом, чтобы захватывать большее количество людей, обходить различные иммунные барьеры, находить лазейки в нашем иммунитете, соответственно, захватывать все слои населения", — приводит ТАСС слова Тимакова.
Впрочем, он отметил, что, даже чаще заражаясь новыми вариантами коронавируса, дети переносят его легче. По мнению медика, вакцинировать детей в возрасте до 10–12 лет не нужно.
"Прививка больше показана тем людям, которые имеют риски, в том числе и детям из групп риска", — отметил инфекционист.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее допустила, что от ковида "будем прививаться регулярно", как от сезонных заболеваний.
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