Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Врач предупредил о растущей подверженности детей новым штаммам коронавируса

Вирус меняется, чтобы занимать всё новые ниши.

10 марта 2021, 04:28
<p>Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Новые штаммы коронавируса, которые уже расходятся по Европе, активнее передаются детям, чем их "классический" собрат. Об этом предупредил главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

"Эти штаммы затрагивают детей в большей степени, чем предыдущие. Вирус мутирует, видоизменяется таким образом, чтобы захватывать большее количество людей, обходить различные иммунные барьеры, находить лазейки в нашем иммунитете, соответственно, захватывать все слои населения", — приводит ТАСС слова Тимакова.

Инфекционист раскрыл, кто может стать "сосудом" для мутаций коронавируса

Инфекционист раскрыл, кто может стать "сосудом" для мутаций коронавируса

Впрочем, он отметил, что, даже чаще заражаясь новыми вариантами коронавируса, дети переносят его легче. По мнению медика, вакцинировать детей в возрасте до 10–12 лет не нужно.

"Прививка больше показана тем людям, которые имеют риски, в том числе и детям из групп риска", — отметил инфекционист.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее допустила, что от ковида "будем прививаться регулярно", как от сезонных заболеваний.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1