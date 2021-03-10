Врач предупредил о растущей подверженности детей новым штаммам коронавируса

Новые штаммы коронавируса, которые уже расходятся по Европе, активнее передаются детям, чем их "классический" собрат. Об этом предупредил главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

"Эти штаммы затрагивают детей в большей степени, чем предыдущие. Вирус мутирует, видоизменяется таким образом, чтобы захватывать большее количество людей, обходить различные иммунные барьеры, находить лазейки в нашем иммунитете, соответственно, захватывать все слои населения", — приводит ТАСС слова Тимакова.

Впрочем, он отметил, что, даже чаще заражаясь новыми вариантами коронавируса, дети переносят его легче. По мнению медика, вакцинировать детей в возрасте до 10–12 лет не нужно.

"Прививка больше показана тем людям, которые имеют риски, в том числе и детям из групп риска", — отметил инфекционист.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее допустила, что от ковида "будем прививаться регулярно", как от сезонных заболеваний.

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