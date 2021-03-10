Голикова допустила, что от ковида "будем прививаться регулярно"

Весьма вероятно, что от коронавируса придётся прививаться регулярно: он превращается в сезонный вирус. Это отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Конечно, то, когда мы снимем маски, связано и с 60% провакцинированного населения, и с соблюдением нашими гражданами в этот период ограничительных мер, и тем, что коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно", — сказала Голикова в интервью ТАСС.

Замглавы правительства пояснила: пока ни у кого нет данных, как долго действует иммунитет к коронавирусу. Голикова посетовала, что сейчас "все подрасслаблены", так как считают, что пандемия ковида уходит. Но на самом деле лучше беречь себя и близких.

Напомним, что накануне в России впервые со 2 октября выявили менее десяти тысяч новых случаев коронавируса за сутки.

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