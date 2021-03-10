Инфекционист раскрыл, кто может стать "сосудом" для мутаций коронавируса

Чаще всего новые штаммы коронавируса обнаруживаются в организме людей, у которых он был длительное время. Об этом рассказал главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Это люди с хроническими болезнями, аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, с онкологическими. У них иммунный ответ в организме снижен сам по себе, и вирус, циркулируя в организме, находит обходные пути этого иммунитета", — отметил Тимаков в интервью РИА "Новости".

Врач поясняет, что в этих условиях вирус начинает размножаться и увеличивается риск мутаций непрошеного гостя организма.

"И этот человек, если он выделяет активно размножающийся вирус во внешнюю среду, может являться источником инфекций новых мутаций коронавируса. То есть новых подтипов", — отметил Тимаков.

Впрочем, как говорит врач, носитель CoViD-19 необязательно будет заражать окружающих. Это зависит от количества выделяемых частиц вируса. То есть коронавирус-мутант может погибнуть там же, где и родился, — в теле одного больного.

Ранее другой иммунолог рассказал, что объём антител в организме человека со временем сокращается, но это не значит, что здоровье остаётся без защиты.

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