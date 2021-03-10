Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В России придумали ракеты-ловушки для захвата скоростных беспилотников

Дроны предлагается отлавливать особой сетью.

10 марта 2021, 01:49
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Беспилотники, летящие на высокой скорости, можно отлавливать при помощи ракет, оснащённых специальной сеть. Данные о такой разработке разместили в базе Роспатента учёные Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ). Об этом сообщает РИА "Новости".

Идея запатентована в этом месяце. Согласно задумке, ракета с блоком наведения будет доставлять сеть в район нахождения дрона-нарушителя. Там будет выстреливать сетью-ловушкой.

Американского "убийцу" российского С-400 "Триумф" показали на видео

Американского "убийцу" российского С-400 "Триумф" показали на видео

Разработчики поясняют, что используемые сейчас технологии мало эффективны для поимки скоростных беспилотников. Пока они разрабатывают документацию к своему проекту.

Ранее Лайф рассказывал, что в России решили создать летающие роем реактивные беспилотники. Их предполагаемая дальность применения — несколько сотен километров.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1