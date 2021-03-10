В России придумали ракеты-ловушки для захвата скоростных беспилотников

Беспилотники, летящие на высокой скорости, можно отлавливать при помощи ракет, оснащённых специальной сеть. Данные о такой разработке разместили в базе Роспатента учёные Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ). Об этом сообщает РИА "Новости".

Идея запатентована в этом месяце. Согласно задумке, ракета с блоком наведения будет доставлять сеть в район нахождения дрона-нарушителя. Там будет выстреливать сетью-ловушкой.

Разработчики поясняют, что используемые сейчас технологии мало эффективны для поимки скоростных беспилотников. Пока они разрабатывают документацию к своему проекту.

Ранее Лайф рассказывал, что в России решили создать летающие роем реактивные беспилотники. Их предполагаемая дальность применения — несколько сотен километров.

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