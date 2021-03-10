На заводе в Елабуге выпустили пилотную партию Aurus
Планируется, что клиенты получат первые машины в мае этого года.
Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС
Пилотная версия автомобилей премиум-класса отечественного производства Aurus Senat уже выпущена на заводе в Елабуге. Как отметили в Минпромторге, пандемия коронавируса не повлияла на планы производителя.
"Проект Aurus развивается в строгом соответствии с утверждённым Минпромторгом России графиком производства. Можно с уверенностью заявить, что Aurus успешно преодолел все сложности пандемийного периода", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время автомобили проходят необходимые испытания в НАМИ.
Стоимость Aurus Senat в базовой комплектации заявлялась на уровне 18 миллионов рублей. Однако в первой партии автомобиль Aurus Senat будет продаваться по цене 22 миллиона рублей. Сообщается, что это будет версия с нестандартной комплектацией.
Выбор редакции
АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновлённой Lada Largus
Aurus Senat из первой партии резко подорожали
Новые места платной парковки начнут действовать в Москве с 5 апреля
В России предложили ускорить сбор биометрических данных граждан
В России придумали ракеты-ловушки для захвата скоростных беспилотников
Комментариев: 0