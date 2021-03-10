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Глава британского МИД решил обсудить в Эстонии и Норвегии "угрозу России"

По мнению Лондона, соседи РФ ощущают её на себе.

10 марта 2021, 01:03
<p>Фото © twitter/DominicRaab</p>

Фото © twitter/DominicRaab

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб 10–11 марта посетит Эстонию и Норвегию, чтобы обсудить там в том числе "угрозу региональной безопасности со стороны России". Об этом сообщили в МИД королевства.

В Таллине Рааб встретится 10 марта с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Он подпишет соглашение, подтверждающее партнёрство двух стран в сфере обороны. А 11 марта Рааб посетит Осло. Там проведёт переговоры с норвежским министром иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде. Также он примет участие в заседании глав МИД Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции. Там будет обсуждаться "изменение климата и международная безопасность, включая угрозы со стороны враждебных государств".

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"Угрозу безопасности, которую представляет Россия, наиболее остро чувствуют её соседи. Великобритания привержена делу поддержки наших близких друзей в Северном и Балтийском регионах как в военном плане, так и в борьбе с российской дезинформацией и дестабилизирующей региональной деятельностью", — отметил глава британского МИД.

Ранее Лайф рассказывал, что британские военные советники посетили Донбасс. В частности, они проверили подготовку ВСУ в рамках тренировочной операции Orbital.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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