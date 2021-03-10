Маск объяснил причину взрыва Starship 10 после "успешной" посадки
В следующем прототипе корабля учтут недоработки.
Основатель компании SpaceX Илон Маск объяснил, почему очередной прототип космического корабля Starship взорвался вскоре после посадки. По его словам, была утечка гелия в двигатель.
A prototype of Elon Musk’s SpaceX starship has exploded just moments after completing its first vertical landing. The rocket, known as SN10, completed a successful test flight and vertical landing in South Texas on Wednesday, only to go up in flames three minutes later. pic.twitter.com/y1H3Np8Tid— 10 News First (@10NewsFirst) March 4, 2021
"Двигателю SN10 не хватило мощности из-за частичного попадания гелия из топливного бака, это привело к поломке опор на скорости в 10 м/с и части нижней части оболочки", - написал Маск в "Твиттере".
Он отметил, что в следующий прототип корабля — SN11 — будут внесены некоторые изменения.
Напомним, что ранее Маск с юмором прокомментировал взрыв Starship после первой удачной посадки.
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