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Маск объяснил причину взрыва Starship 10 после "успешной" посадки

В следующем прототипе корабля учтут недоработки.

10 марта 2021, 00:27

Основатель компании SpaceX Илон Маск объяснил, почему очередной прототип космического корабля Starship взорвался вскоре после посадки. По его словам, была утечка гелия в двигатель.

"Двигателю SN10 не хватило мощности из-за частичного попадания гелия из топливного бака, это привело к поломке опор на скорости в 10 м/с и части нижней части оболочки", - написал Маск в "Твиттере".

Илон Маск с юмором прокомментировал взрыв Starship после первой удачной посадки

Илон Маск с юмором прокомментировал взрыв Starship после первой удачной посадки

Он отметил, что в следующий прототип корабля — SN11 — будут внесены некоторые изменения.

Напомним, что ранее Маск с юмором прокомментировал взрыв Starship после первой удачной посадки.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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