Маск объяснил причину взрыва Starship 10 после "успешной" посадки

Основатель компании SpaceX Илон Маск объяснил, почему очередной прототип космического корабля Starship взорвался вскоре после посадки. По его словам, была утечка гелия в двигатель.

A prototype of Elon Musk’s SpaceX starship has exploded just moments after completing its first vertical landing. The rocket, known as SN10, completed a successful test flight and vertical landing in South Texas on Wednesday, only to go up in flames three minutes later. pic.twitter.com/y1H3Np8Tid — 10 News First (@10NewsFirst) March 4, 2021

"Двигателю SN10 не хватило мощности из-за частичного попадания гелия из топливного бака, это привело к поломке опор на скорости в 10 м/с и части нижней части оболочки", - написал Маск в "Твиттере".

Он отметил, что в следующий прототип корабля — SN11 — будут внесены некоторые изменения.

Напомним, что ранее Маск с юмором прокомментировал взрыв Starship после первой удачной посадки.

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