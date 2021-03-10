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Категорий: 18

Вместо россиянина на "Союзе" к МКС решили отправить американца

Взамен Россия получит место на космическом корабле США.

10 марта 2021, 00:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российский космонавт Сергей Корсаков не полетит в апреле на "Союзе МС-18" к Международной космической станции. Вместо него туда направится американский астронавт NASA Марк Ванде Хей. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Там пояснили, что приняли такое решение на основе обязательств в рамках соглашения с компанией Axiom Space, причём подтверждая "приверженность совместным договорённостям и духу совместного использования МКС".

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"Изменение состава экипажа было проведено по настоятельным просьбам американской стороны. NASA озвучило свои пожелания только в конце 2020 года, а потому российской стороне пришлось пойти на изменение уже согласованной программы полётов", — отметили в "Роскосмосе".

В свою очередь, в NASA сообщили, что не платили за полёт астронавта на "Союзе МС-18". Вместо этого дадут место на космическом корабле США в 2023 году.

Напомним, в феврале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что первый в этом году пилотируемый пуск к МКС состоится 9 апреля.

Ранее учёный заверил, что Международную космическую станцию можно сохранить, её ещё не пора выкидывать на свалку.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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