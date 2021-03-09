Выдвинута новая версия загадочной пропажи рейса MH370 над океаном
Самолёт исчез с радаров семь лет назад, и с тех пор о его судьбе можно только догадываться.
Фото © Airliners.net / WangHaoTian
Лайнер авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH370 и загадочно пропавший над океаном в марте 2014 года, мог упасть в воду в результате "неконтролируемого скоростного пикирования". Такую версию выдвинули эксперты, изучив фотографии найденного обломка самолёта — спойлера крыла. Об этом пишет The Mirror.
Как заявил эксперт Майкл Экснер, спойлер "почти наверняка" был частью того самого Boeing 777. По его мнению, по обломку видно, что он отвалился ещё при снижении.
Пролить больше света на случившееся могли бы другие обломки. Но они, скорее всего, покоятся на дне океана, в двух тысячах километров от крайней юго-западной точки Австралии.
Напомним, Boeing 777-200 пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года. Рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур — Пекин выполняла авиакомпания Malaysia Airlines. На борту лайнера находилось 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Лайнер исчез над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлёта. Дальнейшее расследование показало, что после исчезновения двигатели самолёта ещё долгое время продолжали работать и передавали данные о работе на землю.
Выяснилось, что "боинг" кардинально изменил курс, развернувшись почти на 170 градусов, и несколько часов продолжал полёт над Индийским океаном. За несколько лет обломки самолёта находили в разных районах океана, однако основную часть обнаружить до сих пор не удалось.
Выбор редакции
Посольство России в ЦАР проверяет сообщения о крушении вертолёта с военными
Бомбардировщики США устроили "авиапарад" в небе над Ближним Востоком
Маск объяснил причину взрыва Starship 10 после "успешной" посадки
Вместо россиянина на "Союзе" к МКС решили отправить американца
Основатель Twitter рассказал, на что потратит деньги от продажи первого твита
Комментариев: 0