Выдвинута новая версия загадочной пропажи рейса MH370 над океаном

Лайнер авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH370 и загадочно пропавший над океаном в марте 2014 года, мог упасть в воду в результате "неконтролируемого скоростного пикирования". Такую версию выдвинули эксперты, изучив фотографии найденного обломка самолёта — спойлера крыла. Об этом пишет The Mirror.

Как заявил эксперт Майкл Экснер, спойлер "почти наверняка" был частью того самого Boeing 777. По его мнению, по обломку видно, что он отвалился ещё при снижении.

Пролить больше света на случившееся могли бы другие обломки. Но они, скорее всего, покоятся на дне океана, в двух тысячах километров от крайней юго-западной точки Австралии.

Напомним, Boeing 777-200 пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года. Рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур — Пекин выполняла авиакомпания Malaysia Airlines. На борту лайнера находилось 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Лайнер исчез над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлёта. Дальнейшее расследование показало, что после исчезновения двигатели самолёта ещё долгое время продолжали работать и передавали данные о работе на землю.

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