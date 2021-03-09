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Псаки вступилась за собаку Байдена, покусавшую человека

Агрессивность животного она объяснила акклиматизацией.

9 марта 2021, 23:24
<p>Джо Байден и его немецкие овчарки Мейджор и Чемп. Фото © Adam Schultz / The White House</p>

Джо Байден и его немецкие овчарки Мейджор и Чемп. Фото © Adam Schultz / The White House

Овчарка президента США Джо Байдена покусала человека, потому что ещё не привыкла к новому месту жительства — Белому дому. Так пресс-секретарь лидера Штатов Джен Псаки объяснила агрессивное поведение животного.

"Чемп и Мейджор, собаки президента и первой леди, всё ещё проходят акклиматизацию и привыкают к новой среде и новым людям. В понедельник младший из них — Мейджор — был захвачен врасплох появлением незнакомого человека, и это обернулось реакцией, которая привела к незначительной травме человека", — сказала Джен Псаки.

Она заверила, что пса не усыпят, поскольку он является членом семьи.

"В скором времени животные вернутся в Белый дом", — добавила представитель Белого дома, уточнив, что отъезд собак был запланирован заранее в связи с отъездом первой леди и на данный момент животные находятся у друзей президентской семьи в Делавэре.

Собак Байдена выслали из Белого дома за агрессивное поведение

Собак Байдена выслали из Белого дома за агрессивное поведение

А ранее Лайф сообщал, что бандиты похитили бульдогов Леди Гаги, расстреляв её помощника. После этого певица эмоционально обратилась к публике. Спустя пару дней похищенных собак вернули.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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