Псаки вступилась за собаку Байдена, покусавшую человека

Овчарка президента США Джо Байдена покусала человека, потому что ещё не привыкла к новому месту жительства — Белому дому. Так пресс-секретарь лидера Штатов Джен Псаки объяснила агрессивное поведение животного.

"Чемп и Мейджор, собаки президента и первой леди, всё ещё проходят акклиматизацию и привыкают к новой среде и новым людям. В понедельник младший из них — Мейджор — был захвачен врасплох появлением незнакомого человека, и это обернулось реакцией, которая привела к незначительной травме человека", — сказала Джен Псаки.

Она заверила, что пса не усыпят, поскольку он является членом семьи.

"В скором времени животные вернутся в Белый дом", — добавила представитель Белого дома, уточнив, что отъезд собак был запланирован заранее в связи с отъездом первой леди и на данный момент животные находятся у друзей президентской семьи в Делавэре.

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