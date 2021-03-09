Собак Байдена выслали из Белого дома за агрессивное поведение

На прошлой неделе две немецкие овчарки президента Соединённых Штатов Джо Байдена были перевезены из Белого дома в дом семьи политика в штате Делавэр из-за агрессивного поведения одной из собак. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники.

Как стало известно, причиной переезда любимцев американского лидера стал "инцидент с укусом": овчарка по кличке Мейджор укусила сотрудника службы безопасности администрации главы государства. О состоянии мужчины не сообщается, но, судя по всему, инцидент был довольно серьёзным, если псов перевезли в Уилмингтон, где они и находятся в настоящий момент. При этом в самом Белом доме ситуацию пока никак не прокомментировали.

Телеканал отмечает, что Мейджору, которому сейчас три года, свойственно беспокойное поведение. Старшей же собаке по кличке Чемп уже около 13 лет, и в силу своего возраста животное уже не так активно. Овчарок Байден с супругой перевезли в Белый дом вскоре после инаугурации.

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