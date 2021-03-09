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Собак Байдена выслали из Белого дома за агрессивное поведение

Одна из овчарок покусала сотрудника службы безопасности.

9 марта 2021, 09:29
<p>Джо Байден и его немецкие овчарки Мейджор и Чемп. Фото © Adam Schultz / The White House</p>

Джо Байден и его немецкие овчарки Мейджор и Чемп. Фото © Adam Schultz / The White House

На прошлой неделе две немецкие овчарки президента Соединённых Штатов Джо Байдена были перевезены из Белого дома в дом семьи политика в штате Делавэр из-за агрессивного поведения одной из собак. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники.

Как стало известно, причиной переезда любимцев американского лидера стал "инцидент с укусом": овчарка по кличке Мейджор укусила сотрудника службы безопасности администрации главы государства. О состоянии мужчины не сообщается, но, судя по всему, инцидент был довольно серьёзным, если псов перевезли в Уилмингтон, где они и находятся в настоящий момент. При этом в самом Белом доме ситуацию пока никак не прокомментировали.

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Телеканал отмечает, что Мейджору, которому сейчас три года, свойственно беспокойное поведение. Старшей же собаке по кличке Чемп уже около 13 лет, и в силу своего возраста животное уже не так активно. Овчарок Байден с супругой перевезли в Белый дом вскоре после инаугурации.

А ранее Лайф сообщал, что бандиты похитили бульдогов Леди Гаги, расстреляв её помощника. После этого певица эмоционально обратилась к публике. Спустя пару дней похищенных собак вернули.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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