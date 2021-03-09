США испугались российского "спутника-матрёшки" в космосе

Возможности России и Китая в космосе вызывают обеспокоенность и представляют угрозу, такое мнение выразил командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд.

По его словам, у РФ и КНР существует множество лазерных систем различной мощности, которые способны повредить или уничтожить с Земли спутники.

"У обеих стран есть возможности, которые вызывают обеспокоенность. И все эти угрозы здесь уже сегодня, мы не говорим о будущем", — сказал Реймонд в интервью изданию New York Times.

По словам главы Космических сил США, у России есть некий спутник, напоминающий матрёшку, который якобы создан для "уничтожения американских спутников на орбите".

Напомним, в декабре 2020 года космическое командование США заявило, что Россия якобы провела испытания ракеты, нацеленной на уничтожение военных спутников. Американская сторона утверждает, что РФ испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата (DA-ASAT). Никаких доказательств этого приведено не было. С подобного рода заявлением космическое командование США также выступало в апреле 2020 года. Российский МИД тогда ответил, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению ракетного оружия на околоземной орбите.

Как известно, США в 1985 году испытывали противоспутниковую ракету ASM-135 ASAT. Её запустили с истребителя F-15 и уничтожили научный спутник Solwind. Кроме того, в 2008 году корабельная противоракета SM-3 сбила военный спутник USA-193.

Что касается Китая, то в 2007 году Пекин запустил противоспутниковую ракету с космодрома Сичан и сбил свой метеорологический космический аппарат Fengyun-1C. После этого на орбите образовалось облако из более чем двух тысяч обломков. Космическим аппаратам приходится уклоняться от них.

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