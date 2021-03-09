США испугались российского "спутника-матрёшки" в космосе
В Вашингтоне заявили, что он якобы создан для уничтожения американских спутников на орбите.
Фото © Pixabay
Возможности России и Китая в космосе вызывают обеспокоенность и представляют угрозу, такое мнение выразил командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд.
По его словам, у РФ и КНР существует множество лазерных систем различной мощности, которые способны повредить или уничтожить с Земли спутники.
"У обеих стран есть возможности, которые вызывают обеспокоенность. И все эти угрозы здесь уже сегодня, мы не говорим о будущем", — сказал Реймонд в интервью изданию New York Times.
По словам главы Космических сил США, у России есть некий спутник, напоминающий матрёшку, который якобы создан для "уничтожения американских спутников на орбите".
Напомним, в декабре 2020 года космическое командование США заявило, что Россия якобы провела испытания ракеты, нацеленной на уничтожение военных спутников. Американская сторона утверждает, что РФ испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата (DA-ASAT). Никаких доказательств этого приведено не было. С подобного рода заявлением космическое командование США также выступало в апреле 2020 года. Российский МИД тогда ответил, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению ракетного оружия на околоземной орбите.
Как известно, США в 1985 году испытывали противоспутниковую ракету ASM-135 ASAT. Её запустили с истребителя F-15 и уничтожили научный спутник Solwind. Кроме того, в 2008 году корабельная противоракета SM-3 сбила военный спутник USA-193.
Что касается Китая, то в 2007 году Пекин запустил противоспутниковую ракету с космодрома Сичан и сбил свой метеорологический космический аппарат Fengyun-1C. После этого на орбите образовалось облако из более чем двух тысяч обломков. Космическим аппаратам приходится уклоняться от них.
Выбор редакции
Конгрессмены США потребовали от госсекретаря Блинкена ввести новые санкции против "Северного потока — 2"
Учёный раскрыл подробности готовящейся российской экспедиции на Венеру
Россиянам напомнили, когда будут следующие длинные выходные
Россия в 2020 году установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж
Аргентина выдала России колумбийца, укравшего в Казани чемодан с драгоценностями на 160 миллионов
Комментариев: 0