"Устала быть козлом отпущения": Глава Еврокомиссии раскритиковала производителей вакцины за срыв сроков поставки в ЕС
По её словам, Евросоюз не может разрешить экспорт, пока препарата не хватает для прививок собственного населения.
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Европейская комиссия "устала быть козлом отпущения" из-за медленных темпов вакцинации против коронавируса, об этом заявила её президент Урсула фон дер Ляйен, пишет Bloomberg.
Глава ЕК возложила вину за слабость прививочной кампании на производителей, в частности на AstraZeneca Plc, которая, по её словам, не хранила запасы доз, когда начала производство в Европе.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что, пока компания не даст ответа, почему вакцина не доставлена в Европу, в ЕК будут видеть проблему в передаче препарата куда-либо за пределы ЕС.
"Я думаю, что ответственность за организацию поставок лежит на компании. Если компания не выполняет поставки, мы не можем разрешить экспорт", — подчеркнула политик.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на сегодняшний день AstraZeneca поставила в ЕС около 10,7 миллиона доз вакцины, в то время как обещала до конца марта передать 40 миллионов.
Коронавирус: Главное
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз может потерять 100 миллиардов евро из-за вялой вакцинации от коронавируса.
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