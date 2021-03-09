Иммунолог развенчал популярные мифы об антителах к коронавирусу

В каких случаях нужно измерять титр антител и важен ли этот показатель для защиты от коронавирусной инфекции, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"После вакцинации измерять титр антител вообще не имеет смысла, всё равно это никак не повлияет, иммунный ответ есть, защита всё равно есть, и её никак не усилить", — отметил медик.

Объём антител со временем всё равно сокращается, однако это не индикатор отсутствия защиты от инфекции, ведь после первого заражения формируются клетки памяти, которые при повторном контакте с вирусом губят инфекцию за два-три дня, добавил Жемчугов.

По словам иммунолога, не помешает замерить титры антител до вакцинации. Если человек перенёс CoViD-19 не более полугода назад и имеет антитела, тогда делать прививку необязательно. В ситуации же, когда больной заразился примерно год назад и считает, что антител у него мало, можно провести однократную вакцинацию, чтобы активизировать клеточную память, посоветовал доктор.

Ранее Лайф писал о том, что прививки от коронавируса уже сделали более 700 тысяч жителей Москвы.

Авторы