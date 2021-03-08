Прививки от коронавируса уже сделали более 700 тысяч жителей Москвы

Прививки от коронавируса с начала вакцинации сделали более 700 тысяч жителей Москвы. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день в Москве вакцинировано более 700 тысяч человек с начала кампании. Ежедневно примерно вакцинируется от 10 до 15 тысяч в зависимости от дня недели", — отметила Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

Жители столицы делают прививки от коронавирусной инфекции как в больницах, так и в общественных местах. Однако, как отметила Ракова, временные пункты вакцинации привлекают гораздо больше людей, чем поликлиники.

Анастасия Ракова ранее оценила вероятность проведения в России принудительной вакцинации от коронавируса.

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