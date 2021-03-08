Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Прививки от коронавируса уже сделали более 700 тысяч жителей Москвы

Временные пункты вакцинации привлекают гораздо больше людей, чем поликлиники.

8 марта 2021, 19:05
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Прививки от коронавируса с начала вакцинации сделали более 700 тысяч жителей Москвы. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день в Москве вакцинировано более 700 тысяч человек с начала кампании. Ежедневно примерно вакцинируется от 10 до 15 тысяч в зависимости от дня недели", — отметила Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

Жители столицы делают прививки от коронавирусной инфекции как в больницах, так и в общественных местах. Однако, как отметила Ракова, временные пункты вакцинации привлекают гораздо больше людей, чем поликлиники.

В Москве отменяется обязательный режим самоизоляции для пожилых

В Москве отменяется обязательный режим самоизоляции для пожилых

Анастасия Ракова ранее оценила вероятность проведения в России принудительной вакцинации от коронавируса.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Москве прошло праздничное шествие "Дорогая, ты права!"

сегодня в 16:59

Ракова заявила, что ковидные госпитали в Москве работают до последнего больного

сегодня в 18:55

В Чехии назвали российскую вакцину "Спутник V" одной из лучших

сегодня в 17:19

Звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов удалил лишнюю кожу и кардинально изменился

сегодня в 19:14

В Крыму назвали "путём в никуда" призыв бывшего украинского посла к разрыву дипотношений с Россией

сегодня в 19:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1