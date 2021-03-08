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Ракова заявила, что ковидные госпитали в Москве работают до последнего больного

Всё строго регламентировано и на контроле у Роспотребнадзора.

8 марта 2021, 18:55
<p>Фото © ТАСС / Терещенко Михаил</p>

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

В Москве госпитали для ковидных пациентов работают до последнего заболевшего, а затем закрываются на карантин. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в беседе с Антоном Красовским для программы "Антонимы".

"Существует жёсткий стандарт. Первое. Больница работает до того момента, как последнего больного не выпишут. Дальше есть очень жёсткий регламент проведения генеральной уборки или санитарной чистки всех помещений. Очень жёсткий, требовательный и последовательный. После этого приходит Роспотребнадзор", — приводит слова вице-мэра RT.

Специалисты ведомства всё проверяют и берут смывы. Дальше две недели больница и весь персонал не работают. По словам Раковой, пока точно не известно, когда будут окончательно закрыты ковидные центры. Но в Москве готовы к любому сценарию развития событий.

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В интервью Антону Красовскому Анастасия Ракова оценила вероятность проведения в России принудительной вакцинации от коронавируса.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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