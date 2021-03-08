Врачи рассказали о способах снизить артериальное давление без лекарств

Давление можно снизить и не прибегая к лекарственным средствам, если следовать нескольким простым правилам. Помогут в этом вопросе физические нагрузки и изменение питания, рассказали врачи изданию Sаbah.

Перво-наперво медики рекомендуют изменить свой рацион, а именно убрать из него соль, ввести блюда, богатые белком, и продукты с высоким содержанием калия. Помимо этого врачи советуют начать употреблять горький шоколад. Пересмотреть стоит и свой питьевой режим: для нормализации давления нужно по возможности отказаться от напитков с кофеином и заменить их травяными чаями.

Помимо советов по поводу диеты врачи также рекомендуют по возможности избегать стрессовых ситуаций, поскольку из-за них выделяются гормоны, повышающие частоту сердцебиения и сужающие кровеносные сосуды. Также не стоит забывать, что регулярные физические упражнения по уровню эффективности ни в чём не уступают лекарствам.

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