Сумасшедший матч в РПЛ: "Зенит" забыл форму дома, Дзюба не забил пенальти, а Слуцкий снова лучше Семака
"Рубин" Слуцкого уже второй раз подряд одерживает верх над командой Семака.
Фото © ФК "Зенит"
Матч в Казани между местным "Рубином" и петербургским "Зенитом" завершился победой хозяев поля — 2:1. Счёт в этой встрече открыл Джордже Деспотович, реализовав пенальти на 41-й минуте.
Мяч отскочил в руку Кузяеву, арбитр указал на точку, а Деспот спокойно реализовал ⚽️— Матч ТВ (@MatchTV) March 8, 2021
Как считаешь, а стоило назначать пенальти? 🤔https://t.co/M98dpslYtR pic.twitter.com/NyMCKUVwmh
Во втором тайме иранский форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун сравнял — 1:1.
В компенсированное арбитром время Денис Макаров забил гол и принёс победу "Рубину" — 2:1. Правда, в концовке встречи "Зенит" получил шанс сравнять, но Артём Дзюба не реализовал пенальти.
Для "Зенита" это был явно неудачный матч. Ещё перед игрой стало известно, что петербуржцы прилетели без формы. Об этом сообщило издание "Бизнес оnline". Клубу пришлось экстренно заказать дополнительный чартерный авиарейс в Казань, чтобы привезти экипировку.
Спасибо, Алиса! pic.twitter.com/44keNkmPCh— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 8, 2021
Несмотря на поражения, команда Сергея Семака продолжает лидировать в турнирной таблице с 42 очками, а подопечные Леонида Слуцкого поднялись на восьмое место (34 очка).
РПЛ. 21-й тур
"Рубин" — "Зенит" — 2:1
Голы: Деспотович 41' (1:0, пенальти), Азмун 75' (1:1), Макаров 90+2' (2:1)
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