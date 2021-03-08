Загитова попала в топ-10 самых упоминаемых женщин России

В топ-10 самых упоминаемых российскими СМИ женщин попала чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Об этом сообщил составивший данный рейтинг ресурс "Медиалогия".

На почётном первом месте с медиаиндексом в размере 2 233 058,8 расположилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Следом за ней с индексом 2 062 925,5 идёт официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а замыкает почётную тройку вице-премьер Татьяна Голикова, чей индекс составляет 1 840 453,1.

Алина Загитова же с показателем 698 873 расположилась на десятой строчке. Она не единственная фигуристка в данном списке, в нём также представлены Александра Трусова (479 254, 14-е место), Евгения Медведева (462 979, 15-е место) и Алёна Косторная (439 529, 18-е место).

Ранее Лайф писал о том, что Медведева вновь проиграла Загитовой.

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