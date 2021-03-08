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Категорий: 18

Президент Сирии и его супруга заразились коронавирусом

Они попросили население страны соблюдать все меры предосторожности.

8 марта 2021, 12:43
<p>Фото © ТАСС / EPA / SANA</p>

Фото © ТАСС / EPA / SANA

Президент Сирии Башар Асад вместе со своей супругой отправились на карантин на две-три недели из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Чета Асадов обратилась к гражданам страны с просьбой соблюдать все необходимые меры предосторожности. Они поблагодарили весь медицинский персонал, который трудится на переднем фланге борьбы с коронавирусом и стремится не допустить дальнейшего распространения инфекции. Президент Асад продолжит исполнять свои обязанности на домашнем карантине.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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