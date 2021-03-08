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Таиланд решил вдвое сократить карантин для вакцинированных иностранцев

Правило начнёт действовать с апреля 2021 года.

8 марта 2021, 12:16
<p>Фото © ТАСС / EPA / DIEGO AZUBEL</p>

Фото © ТАСС / EPA / DIEGO AZUBEL

Власти Таиланда приняли решение о сокращении срока обязательного карантина для иностранцев, привитых противоковидной вакциной, с 14 до 7 дней. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения королевства.

Новое правило будет применяться с апреля этого года. При въезде в Таиланд необходимо будет предъявить свидетельство о вакцинации, пройденной не менее чем за две недели и не более чем за три месяца до прибытия. В ведомстве отметили, что решение принято из-за стремительной вакцинации населения мира.

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А недавно стало известно, что из-за пандемии и обязательной самоизоляции в Европе наблюдается резкое сокращение рождаемости.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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