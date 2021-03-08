Таиланд решил вдвое сократить карантин для вакцинированных иностранцев
Правило начнёт действовать с апреля 2021 года.
Фото © ТАСС / EPA / DIEGO AZUBEL
Власти Таиланда приняли решение о сокращении срока обязательного карантина для иностранцев, привитых противоковидной вакциной, с 14 до 7 дней. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения королевства.
Новое правило будет применяться с апреля этого года. При въезде в Таиланд необходимо будет предъявить свидетельство о вакцинации, пройденной не менее чем за две недели и не более чем за три месяца до прибытия. В ведомстве отметили, что решение принято из-за стремительной вакцинации населения мира.
А недавно стало известно, что из-за пандемии и обязательной самоизоляции в Европе наблюдается резкое сокращение рождаемости.
Выбор редакции
Власти Таиланда ослабили ковидные ограничения на популярных курортах
Президент Сирии и его супруга заразились коронавирусом
Бомбардировщики США устроили "авиапарад" в небе над Ближним Востоком
"Локомотив" за 15 минут разгромил "Арсенал": даже Смолов забил гол впервые с сентября
Загитова попала в топ-10 самых упоминаемых женщин России
Комментариев: 0