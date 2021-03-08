Таиланд решил вдвое сократить карантин для вакцинированных иностранцев

Власти Таиланда приняли решение о сокращении срока обязательного карантина для иностранцев, привитых противоковидной вакциной, с 14 до 7 дней. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения королевства.

Новое правило будет применяться с апреля этого года. При въезде в Таиланд необходимо будет предъявить свидетельство о вакцинации, пройденной не менее чем за две недели и не более чем за три месяца до прибытия. В ведомстве отметили, что решение принято из-за стремительной вакцинации населения мира.