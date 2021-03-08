Нога балерины, беременная собака и ещё 18 рентгеновских снимков, на которые нельзя не залипнуть
Вот как на самом деле выглядит внутренний мир.
Фото © Taronga Zoo
Рентгеновское излучение было открыто в 1895 году. В наши дни оно активно применяется в медицине и других областях, где нужно увидеть то, что скрыто от глаз. Издание Bored Panda приводит самые интересные примеры "просвеченных" объектов.
Беременная собака
Фото © Reddit / RyanReynoldsWrap
Птица киви, вынашивающая яйцо
Фото © Reddit / casualphilosopher1
Голова рыбы-молота
Фото © Reddit / Fishguy_FHL
Пациент с ключично-черепным дизостозом. Один из признаков болезни — лишние зубы
Фото © Reddit / NicolasNSane
Девочка согласилась сделать рентгеновский снимок, только если с ней будет свинка Пеппа
Фото © Reddit / cynicalslacker
Ревматоидный артрит
Фото © Reddit / Nmasse
Нога балерины в пуантах
Фото © Reddit / Gvadam04
Система нейростимуляции для профилактики эпилепсии
Фото © Reddit / sknmstr
Когда обычная собака становится Анубисом, просто повернув голову в нужный момент
Фото © Reddit / Shutupstupidgary
Оператор заметил кое-что необычное при сканировании грузовика и направил его на дополнительный осмотр. Это была контрабанда
Фото © Reddit / git-security.com
Панорамный снимок зубов. Кое-кто забыл снять очки
Фото © Reddit / maggiemoocorgipoo
Фламинго
Фото © Reddit / DontWorryImMedicated
Кошка, страдающая сколиозом
Фото © Reddit / MarieGotLost
"Мисс правильная осанка", Чикаго, 1956 год
Фото © Reddit / Two_Inches_Of_Fun
Житель Китая целый год проходил с ложкой в пищеводе
Фото © Xinjiang Meikuang General Hospital
Лапа тигра
Фото © Twitter / OregonZoo
Австралийский ложный вампир
Фото © Taronga Zoo
Детская кукла
Фото © Instagram / xraysofthings
Нога Николы Теслы в ботинке. Снимок сделан самим учёным в 1896 году
Фото © The Tesla Museum
Без комментариев. Берегите себя!
Фото © Reddit / 2_maria_8
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