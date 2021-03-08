Нога балерины, беременная собака и ещё 18 рентгеновских снимков, на которые нельзя не залипнуть

Рентгеновское излучение было открыто в 1895 году. В наши дни оно активно применяется в медицине и других областях, где нужно увидеть то, что скрыто от глаз. Издание Bored Panda приводит самые интересные примеры "просвеченных" объектов.

Беременная собака

Фото © Reddit / RyanReynoldsWrap

Птица киви, вынашивающая яйцо

Фото © Reddit / casualphilosopher1

Голова рыбы-молота

Фото © Reddit / Fishguy_FHL

Пациент с ключично-черепным дизостозом. Один из признаков болезни — лишние зубы

Фото © Reddit / NicolasNSane

Девочка согласилась сделать рентгеновский снимок, только если с ней будет свинка Пеппа

Фото © Reddit / cynicalslacker

Ревматоидный артрит

Фото © Reddit / Nmasse

Нога балерины в пуантах

Фото © Reddit / Gvadam04

Система нейростимуляции для профилактики эпилепсии

Фото © Reddit / sknmstr

Когда обычная собака становится Анубисом, просто повернув голову в нужный момент

Фото © Reddit / Shutupstupidgary

Оператор заметил кое-что необычное при сканировании грузовика и направил его на дополнительный осмотр. Это была контрабанда

Фото © Reddit / git-security.com

Панорамный снимок зубов. Кое-кто забыл снять очки

Фото © Reddit / maggiemoocorgipoo

Фламинго

Фото © Reddit / DontWorryImMedicated

Кошка, страдающая сколиозом

Фото © Reddit / MarieGotLost

"Мисс правильная осанка", Чикаго, 1956 год

Фото © Reddit / Two_Inches_Of_Fun

Житель Китая целый год проходил с ложкой в пищеводе

Фото © Xinjiang Meikuang General Hospital

Лапа тигра

Фото © Twitter / OregonZoo

Австралийский ложный вампир

Фото © Taronga Zoo

Детская кукла

Фото © Instagram / xraysofthings

Нога Николы Теслы в ботинке. Снимок сделан самим учёным в 1896 году

Фото © The Tesla Museum

Без комментариев. Берегите себя!

Фото © Reddit / 2_maria_8

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