Модель уменьшила огромный лоб, потратив 515 тысяч, но конечный результат рассмешил всех окружающих
Камилла всю жизнь мечтала исправить себе лицо и пряталась за длинной чёлкой.
25-летняя Камилла Коулман-Брукс из США с детства не могла смотреть на свой лоб, он казался ей просто необъятным. Девушка мечтала уменьшить его и искала способы, а пока прикрывала густой чёлкой. Всё остальное во внешности Камиллу устраивало, поэтому она и работала моделью, причём вполне успешной, пишет The Sun.
Видео © TikTok / camillacolbro
И только недавно она решилась на операцию, при которой ей передвинули линию роста волос. Всё это обошлось в семь тысяч долларов (примерно 516 тысяч рублей). Сперва девушка анонсировала эту новость в "Тиктоке", а затем поделилась результатами. На видео она предстала с синяками под глазами и отёками, а по лбу змеились швы после операции. Камилла светилась от счастья, вот только зрители не увидели никакой разницы.
Но он выглядит точно так же...
Клянусь, я не пытаюсь быть злюкой, но я правда не вижу разницы...
Блин, подруга, требуй деньги обратно, ничего не поменялось!
Фото © Instagram / camillacolbro
Камилла объяснила подписчикам, что её лоб уменьшился на три сантиметра — с 8,5 до 5,5. Надо понимать, что у неё сбрили часть волос, чтобы сделать операцию, поэтому, когда они отрастут, её лоб будет заканчиваться там, где сейчас расположен шрам. Тем более Камилла точно видит разницу, а ведь это её лицо, на которое она смотрит постоянно и которое лучше всего знает именно она. Многие пользователи Сети встали на её защиту и теперь ждут новых фото — с отросшими волосами и без синяков.
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