Девушка впервые за 25 лет почистила сушилку для белья, но внутри её ждал сюрприз размером с ребёнка

Мало кто задумывается о том, сколько грязи может скопиться внутри стиральной машины или сушилки для белья, если вовремя их не чистить. Кроме того, это чревато серьёзными последствиями — от поломки техники до пожара из-за ворса, скопившегося внутри, который, в свою очередь, может привести к перегреву двигателя. Кто теперь действительно знает о такой необходимости — это девушка по имени Эми Ниблетт, которая работает пожарным в США.

Фото © Facebook / Family Lockdown Tips & Ideas

Несмотря на свою профессию, которая предполагает знание пожарной безопасности, девушка впервые почистила сушилку своей мамы только спустя 25 лет. И то, что скопилось за это время внутри, вызвало у неё шок. Эми сфотографировала огромный комок грязи и выложила его в группу Family Lockdown Tips & Ideas на Facebook.

Я решила открыть часть корпуса маминой 25-летней сушильной машины, когда увидела, как из неё уже торчит ворс. Это заняло у меня почти два часа! Эми Ниблетт

Фото © Facebook / Family Lockdown Tips & Ideas

Чтобы избежать загрязнения подобных масштабов, специалисты рекомендуют чистить технику после каждого использования, сообщает The Sun. И особое внимание стоит уделить полотенцам, ведь именно они являются одной из главных причин подобных загрязнений. Что касается Эми, то её пост набрал более 5 тыс. лайков менее чем за три часа после публикации. Пользователи отметили, что ей невероятно повезло, ведь всё могло закончиться более плачевными последствиями.

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