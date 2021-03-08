Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Девушка впервые за 25 лет почистила сушилку для белья, но внутри её ждал сюрприз размером с ребёнка

Эми задумала открыть технику, когда из неё уже торчал накопившийся мусор.

8 марта 2021, 07:00

Фото © Facebook / Family Lockdown Tips & Ideas

Мало кто задумывается о том, сколько грязи может скопиться внутри стиральной машины или сушилки для белья, если вовремя их не чистить. Кроме того, это чревато серьёзными последствиями — от поломки техники до пожара из-за ворса, скопившегося внутри, который, в свою очередь, может привести к перегреву двигателя. Кто теперь действительно знает о такой необходимости — это девушка по имени Эми Ниблетт, которая работает пожарным в США.

Фото © Facebook / Family Lockdown Tips & Ideas

Фото © Facebook / Family Lockdown Tips & Ideas

Несмотря на свою профессию, которая предполагает знание пожарной безопасности, девушка впервые почистила сушилку своей мамы только спустя 25 лет. И то, что скопилось за это время внутри, вызвало у неё шок. Эми сфотографировала огромный комок грязи и выложила его в группу Family Lockdown Tips & Ideas на Facebook.

Я решила открыть часть корпуса маминой 25-летней сушильной машины, когда увидела, как из неё уже торчит ворс. Это заняло у меня почти два часа!

Эми Ниблетт

Фото © Facebook / Family Lockdown Tips & Ideas

Фото © Facebook / Family Lockdown Tips & Ideas

Чтобы избежать загрязнения подобных масштабов, специалисты рекомендуют чистить технику после каждого использования, сообщает The Sun. И особое внимание стоит уделить полотенцам, ведь именно они являются одной из главных причин подобных загрязнений. Что касается Эми, то её пост набрал более 5 тыс. лайков менее чем за три часа после публикации. Пользователи отметили, что ей невероятно повезло, ведь всё могло закончиться более плачевными последствиями.

Девушка разозлила группу с кулинарными шедеврами, выложив фото с лимонами, но здесь есть подвох

Девушка разозлила группу с кулинарными шедеврами, выложив фото с лимонами, но здесь есть подвох

Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Хозяин думал, что в доме лежит ковёр серого цвета, пока профессиональный клининг не смыл всю грязь

4 марта, 15:25

МЧС предупредило россиян об уловках мошенников с пожарными извещателями

25 февраля, 04:12

Порноактриса отчаялась найти мужа и разместила объявление в Сети, где теперь от желающих нет отбоя

сегодня в 06:00
Life

Умер всемирно известный советский пианист Дмитрий Башкиров

сегодня в 07:29

Названы причина и виновник жуткого ДТП под Самарой, где погибли семь человек

сегодня в 07:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1