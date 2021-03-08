Девушка впервые за 25 лет почистила сушилку для белья, но внутри её ждал сюрприз размером с ребёнка
Эми задумала открыть технику, когда из неё уже торчал накопившийся мусор.
Мало кто задумывается о том, сколько грязи может скопиться внутри стиральной машины или сушилки для белья, если вовремя их не чистить. Кроме того, это чревато серьёзными последствиями — от поломки техники до пожара из-за ворса, скопившегося внутри, который, в свою очередь, может привести к перегреву двигателя. Кто теперь действительно знает о такой необходимости — это девушка по имени Эми Ниблетт, которая работает пожарным в США.
Несмотря на свою профессию, которая предполагает знание пожарной безопасности, девушка впервые почистила сушилку своей мамы только спустя 25 лет. И то, что скопилось за это время внутри, вызвало у неё шок. Эми сфотографировала огромный комок грязи и выложила его в группу Family Lockdown Tips & Ideas на Facebook.
Я решила открыть часть корпуса маминой 25-летней сушильной машины, когда увидела, как из неё уже торчит ворс. Это заняло у меня почти два часа!
Чтобы избежать загрязнения подобных масштабов, специалисты рекомендуют чистить технику после каждого использования, сообщает The Sun. И особое внимание стоит уделить полотенцам, ведь именно они являются одной из главных причин подобных загрязнений. Что касается Эми, то её пост набрал более 5 тыс. лайков менее чем за три часа после публикации. Пользователи отметили, что ей невероятно повезло, ведь всё могло закончиться более плачевными последствиями.
WOW-news
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