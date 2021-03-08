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Порноактриса отчаялась найти мужа и разместила объявление в Сети, где теперь от желающих нет отбоя

Тори даже пришлось писать обращение к поклонникам, чтобы те перестали высылать ей свои анкеты.

8 марта 2021, 06:00

Фото © Instagram / real.miss.tori.black

Интересным образом сказался карантин на популярной 32-летней актрисе фильмов для взрослых из США Тори Блэк. На днях звезда опубликовала в "Твиттере" крик души, в котором написала, что ей нужен муж. Девушка описала все требования к будущему мужу, которые оказались вполне размытыми и выполнимыми.

Фото © Instagram / real.miss.tori.black

Фото © Instagram / real.miss.tori.black

Мне нужен муж. Который будет знать меня, мою значимость и то, что означает моя карьера. Мне нужен кто-то, кто будет целовать меня перед сном и напоминать мне, что я женщина. Рабочие будни в секс-индустрии — это не так-то просто. Где, блин, мой сопереживающий, умный и во всём поддерживающий мужчина?

Тори Блэк

Фото © Instagram / real.miss.tori.black

Фото © Instagram / real.miss.tori.black

Разумеется, от желающих не было отбоя. Их не смутило даже наличие у актрисы маленького сына. В комментариях мужчины тут же принялись предлагать руку, сердце и всё остальное, а девушки-коллеги выразили Тори поддержку, ведь их одолевают похожие мысли. Но спустя несколько часов звезде уже пришлось насильно успокаивать разошедшихся фанатов.

Фото © Instagram / real.miss.tori.black

Фото © Instagram / real.miss.tori.black

Тааак, ребят, то, что мне нужен муж, не значит, что я в поиске. Как не значит и то, что я свободна или нуждаюсь в сексе. Всё, что я говорю, не всегда настолько прозрачно, как вам кажется. Но спасибо вам за добрые слова и предложения!

Тори Блэк

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Авторы
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