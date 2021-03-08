"Никаких миллионов я платить не стану": Виктория Боня стала жертвой шантажистов — видео

Виктория Боня стала жертвой шантажистов. Видео © Instagram / viktoriabonya

Телеведущая Виктория Боня пожаловалась на то, что стала жертвой шантажистов. Об этом звезда рассказала в сториз в "Инстаграме".

По словам экс-участницы "Дома-2", некие люди завладели её старым телефоном и теперь вымогают деньги. Ничего "неприличного" в памяти аппарата не сохранилось, но, возможно, там есть частная переписка.

"Деньги нам с потолка не падают. Я не понимаю, когда добираются до какой-то информации — и потом требуют какие-то миллионы. Люди, очнитесь! Факт в том, что никаких денег, никаких миллионов я платить не стану!" — возмутилась Виктория.

Боня напомнила злоумышленникам, что их деяния караются Уголовным кодексом, а закон защищает частную жизнь.

Ранее воры вынесли из квартиры телеведущей Виктории Бони в Монако все её сумки на сумму около 22 миллионов рублей.

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