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Рэпер Джиган заказал домой тигрёнка для детей — видео

Его супруга попросила подписчиков воздержаться от комментариев на тему издевательств над животными.

8 марта 2021, 04:55

Рэпер Джиган заказал домой тигрёнка для детей. Видео © Instagram / iamgeegun

Известный рэпер Джиган заказал для своих детей трёхмесячного тигрёнка. Видео артист разместил в сториз в "Инстаграме".

Дети были в восторге от дикого животного и бросились играть с ним. Во дворе тигрёнок и ребята бегали друг за другом по сугробам.

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Супруга рэпера Оксана Самойлова обратилась к подписчикам с просьбой не давать комментарии на тему издевательств над животными, так как они не знают историю тигрёнка.

Ранее Лайф писал о том, что Джиган пожаловался на "тысячи голосов в голове" из-за Clubhouse.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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