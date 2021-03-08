Его супруга попросила подписчиков воздержаться от комментариев на тему издевательств над животными.

Рэпер Джиган заказал домой тигрёнка для детей. Видео © Instagram / iamgeegun

Известный рэпер Джиган заказал для своих детей трёхмесячного тигрёнка. Видео артист разместил в сториз в "Инстаграме".

Дети были в восторге от дикого животного и бросились играть с ним. Во дворе тигрёнок и ребята бегали друг за другом по сугробам.

Супруга рэпера Оксана Самойлова обратилась к подписчикам с просьбой не давать комментарии на тему издевательств над животными, так как они не знают историю тигрёнка.