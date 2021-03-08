Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Семь человек погибли в страшном ДТП с грузовиком под Самарой

Трагедия произошла вблизи села Курумоч.

8 марта 2021, 04:21

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

При столкновении грузовика с легковым автомобилем в Самарской области погибло семь человек. Об этом стало известно Лайфу.

Трагедия произошла на старой трассе М5 "Урал" в Волжском районе вблизи села Курумоч. Столкнулись Volkswagen Tiguan и грузовая машина Isuzi, перевозившая продукты. Все жертвы, пятеро молодых людей и две девушки, находились в легковушке.

Двое мужчин погибли, женщина и ребёнок в больнице: на Кубани пьяный полицейский устроил жуткое ДТП — видео

Двое мужчин погибли, женщина и ребёнок в больнице: на Кубани пьяный полицейский устроил жуткое ДТП — видео

На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее Лайф сообщал, что два ДТП с 17 автомобилями произошли на МКАД.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Покорёженная легковушка и следы крови на снегу. Лайф публикует видео с места крупного ДТП под Самарой с семью жертвами

сегодня в 04:59

Три человека скончались от отравления угарным газом в селе Самарской области

27 февраля, 19:22

Наводит ужас на всех: жители дома в Ленобласти пожаловались на держащего их в страхе соседа

сегодня в 05:38

Меган Маркл призналась, что её посещали мысли о самоубийстве

сегодня в 05:23

"Вам так к лицу весна!" "Сберзвук" и звёзды эстрады записали для россиянок музыкальные поздравления к 8 Марта

сегодня в 05:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1