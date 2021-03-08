Семь человек погибли в страшном ДТП с грузовиком под Самарой
Трагедия произошла вблизи села Курумоч.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
При столкновении грузовика с легковым автомобилем в Самарской области погибло семь человек. Об этом стало известно Лайфу.
Трагедия произошла на старой трассе М5 "Урал" в Волжском районе вблизи села Курумоч. Столкнулись Volkswagen Tiguan и грузовая машина Isuzi, перевозившая продукты. Все жертвы, пятеро молодых людей и две девушки, находились в легковушке.
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На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
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