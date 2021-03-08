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Режиссёр Шахназаров — о распаде Советского Союза: Мы не должны впадать в пораженческую риторику

Деятель искусства подчеркнул, что это было внутреннее дело нашей страны, в которой происходила революция.

8 марта 2021, 04:03
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Режиссёр Карен Шахназаров напомнил о том, что в 2021 году исполняется 30 лет с момента распада Советского Союза, и призвал не воспринимать это событие в пораженческом ключе.

"Мы не должны впадать в риторику о поражении. Наша армия не была разбита, враг не был в Москве, ни одна структура не была завоевана никем. Это было наше внутреннее дело", — подчеркнул он в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

Шахназаров отметил, что в стране "происходила революция" на фоне назревших настроений о прекращении холодной войны. Он пояснил, что распавшийся СССР предложил миру "новую конструкцию", а в ответ получил базы НАТО в Прибалтике, войска в Грузии и события на Украине.

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По словам режиссёра, инициатором современного витка противостояния стал Запад, и об этом необходимо постоянно напоминать новому поколению, которое забыло, с чего всё началось.

Ранее сенатор Алексей Пушков ответил экс-советнику Бориса Ельцина на слова о виновнике распада СССР.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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